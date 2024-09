Im ostwestfälischen Herford: Sieben Verdächtige nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung

1 Auf diesem Parkplatz in Herford soll eine Frau von sieben Verdächtigen vergewaltigt worden sein. (Archivbild) Foto: dpa/Guido Kirchner

In Herford soll eine junge Frau von mehreren Menschen vergewaltigt worden sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sieben Personen, zwei sitzen in U-Haft.











Eine junge Frau soll Opfer einer Gruppenvergewaltigung im ostwestfälischen Herford geworden sein, die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall gegen sechs Männer und eine Frau. Zu der Tat soll es am 24. August im Auto auf einem Parkplatz nahe einer Großraumdisco gekommen sein, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Bielefeld. Bei dem mutmaßlichen Opfer handele es sich um eine Heranwachsende aus dem Münsterland, das genaue Alter nannte er nicht. Zuvor hatten das „Mindener Tageblatt“ und das „Westfalen-Blatt“ berichtet, denen zufolge das Opfer 18 Jahre alt ist.