Unter den fünf beteiligten Fahrzeugen war auch ein Wohnmobil.

Auf Höhe Korntal prallen am Donnerstagnachmittag vier Autos und ein Wohnmobil aufeinandern.









Zu einem Unfall mit fünf Fahrzeugen ist es am Donnerstag kurz vor 17 Uhr auf der A 81 in Höhe Korntal-Münchingen gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Zuffenhausen in Fahrtrichtung Heilbronn prallten vier Pkw und ein Wohnmobil aufeinander. Zur Versorgung der Verletzten kamen drei Rettungswagen. Die Feuerwehr Ditzingen sicherte die Unfallstelle ab, streute Betriebsmittel ab und klemmte die Batterien der Fahrzeuge ab. Im abendlichen Osterverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen auf der Autobahn.