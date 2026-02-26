Im Ortenaukreis angefahren: Frau nach Unfall mit Transporter in Klinik verstorben
Die Frau wurde von einem Transporter erfasst und dabei lebensbedrohlich verletzt. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images/via www.imago-images.de

Obwohl sie dicht an ihrem Auto steht, wird eine Frau von einem Transporter erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei prüft nun einen schwerwiegenden Verdacht.

– Eine Frau ist in Rheinau (Ortenaukreis) von einem Kleintransporter erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden und später im Krankenhaus verstorben. Die 37-Jährige wurde angefahren, als sie um ihr geparktes Auto lief, wie die Polizei mitteilte. Obwohl sich die Frau den Angaben zufolge eng an ihren Wagen drückte, sei es zu dem Unfall gekommen.

 

Die Fußgängerin sei aus einer Bäckerei gekommen und habe zu ihrem Auto laufen wollen. Sie sei um ihr Fahrzeug herumgelaufen, zuvor sei die Fußgängerin aus einer Bäckerei gekommen. Dann kam es zu dem Unfall. 

Die Polizei prüft nun, ob der Fahrer des Transporters schneller unterwegs war, als die an der Unfallstelle erlaubten 30 Kilometer pro Stunde.

 