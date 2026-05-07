Im Original mit Michael Landon: 80er-Kultserie Ein Engel auf Erden erhält Neuauflage

"Ein Engel auf Erden" bekommt ein Reboot. Der US-Sender Fox arbeitet an einer Neuauflage der beliebten 80er-Kultserie mit Michael Landon und Victor French. Hinter dem Projekt steckt auch Landons Witwe Cindy.
Ein Engel kehrt zurück auf die Erde: Der US-Sender Fox arbeitet offenbar an einer Neuauflage der Kultserie "Ein Engel auf Erden" (Originaltitel: "Highway to Heaven"). Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, hat der Sender bereits eine Serienbestellung für die Fernsehsaison 2027/2028 aufgegeben. Hinter dem Reboot steckt unter anderem Erfolgsproduzent Jason Katims.