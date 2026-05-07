Im Original mit Michael Landon: 80er-Kultserie Ein Engel auf Erden erhält Neuauflage

"Ein Engel auf Erden" bekommt ein Reboot. Der US-Sender Fox arbeitet an einer Neuauflage der beliebten 80er-Kultserie mit Michael Landon und Victor French. Hinter dem Projekt steckt auch Landons Witwe Cindy.

Ein Engel kehrt zurück auf die Erde: Der US-Sender Fox arbeitet offenbar an einer Neuauflage der Kultserie "Ein Engel auf Erden" (Originaltitel: "Highway to Heaven"). Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, hat der Sender bereits eine Serienbestellung für die Fernsehsaison 2027/2028 aufgegeben. Hinter dem Reboot steckt unter anderem Erfolgsproduzent Jason Katims.

Die Originalserie lief von 1984 bis 1989 auf NBC und erfreute sich auch in Europa großer Bekanntheit. In Deutschland wurde sie zwischen 1987 und 1991 zunächst beim ZDF, später bei RTL plus ausgestrahlt. Die Serie machte Michael Landon (1936-1991) in der Rolle des Engels Jonathan Smith erneut zum TV-Star, er war zudem der kreative Kopf hinter der Produktion. Gemeinsam mit seinem menschlichen Begleiter Mark Gordon, gespielt von Victor French (1934-1989), half er Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Die Serie verband Fantasy-Elemente mit emotionalen Familiengeschichten und entwickelte sich schnell zum Publikumsliebling.

Auch die neue Version soll laut "Deadline" die zentralen Themen Mitgefühl, Menschlichkeit und zweite Chancen beibehalten - allerdings mit einem modernen Ansatz. Katims erklärte, ihn reize besonders die Idee, "eine sehr geerdete und menschliche Geschichte über einen Engel" zu erzählen. Gleichzeitig wolle er dem Stoff eine zeitgemäße Perspektive geben.

Witwe von Michael Landon ist beteiligt

Produziert wird die Neuauflage unter anderem von Michael Landon Productions. Cindy Landon, die Witwe von Michael Landon, ist ebenfalls beteiligt. Sie betonte, dass die Serie schon immer von Mitgefühl und kleinen Gesten gehandelt habe, die große Wirkung entfalten können. Sie sei stolz, das Werk ihres verstorbenen Ehemanns fortsetzen zu können.

Wer die Hauptrollen übernehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Fox setzt derzeit verstärkt auf Neuauflagen bekannter TV-Marken. Aktuell ist beim Sender auch ein Reboot von "Baywatch" in der Mache.