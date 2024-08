Im Online-Kondolenzbuch: Priscilla Presley trauert um wundervollen Gastgeber Richard Lugner

Mit dem US-amerikanischen Star Priscilla Presley (79) war der österreichische Bauunternehmer Richard Lugner im Februar dieses Jahres noch über das Parkett des Wiener Opernballs geschritten. Die Ex-Frau des legendären King of Rock 'n' Roll Elvis Presley (1935-1977) war der letzte schillernde Stargast des lebensfrohen "Mörtel" Lugner, wie sich herausstellen sollte. Am 12. August verstarb er im Alter von 91 Jahren. Lugners Hinterbliebene ließen seither ein Online- Kondolenzbuch zu seinen Ehren einrichten - und dort findet sich inzwischen auch eine rührende Botschaft seiner finalen Opernball-Begleitung.

"Liebe Familie Lugner, Ihr Verlust tut mir zutiefst leid", heißt es in dem Kondolenzschreiben im Namen von Priscilla Presley. "Mein Herz ist in dieser schwierigen Zeit bei Ihnen und Ihren Freunden. Die Zeit, die ich mit Richard verbrachte, war wirklich eine Freude und die Teilnahme am Wiener Opernball war ein unvergleichliches Erlebnis. Richard war ein wundervoller Gastgeber und wurde schnell ein lieber Freund. Ich werde mich immer an den letzten Tanz mit ihm erinnern. Seine Abwesenheit ist ein großer Verlust. Bitte nehmen Sie mein herzliches Beileid entgegen."

Großer Abschied für das Wiener Original geplant

Details zur geplanten Trauerfeier zu Ehren des Wiener Originals Richard Lugner wurden vor rund zehn Tagen von seiner Familie bekannt gegeben. Die Beisetzung findet demnach am 31. August im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Zuvor wird ab 9 Uhr im Wiener Stephansdom eine Gedenkstunde abgehalten, inklusive öffentlicher Aufbahrung des Leichnams. "Alle Wiener, ganz Österreich und darüber hinaus" seien eingeladen, gemeinsam von Lugner Abschied zu nehmen, heißt es weiter. Wie die "Kronen Zeitung" zudem berichtet, werde der Sarg mit dem Verstorbenen in einem Fahrzeug später über die Ringstraße geführt.

Der weitere Weg führe den Trauerzug zum Einkaufszentrum Lugner City, wo der öffentliche Teil der Trauerfeierlichkeiten dann ende. Das eigentliche Begräbnis findet anschließend auf dem Friedhof Grinzing nach einem Gottesdienst in der Kirche Kaasgraben im Stadtteil Döbling statt.