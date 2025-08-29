Esther Sedlaczek (39) wird am 22. Oktober in München die "Blauer Panther - TV & Streaming Award"-Gala moderieren. 2024 wurde die Preisverleihung noch von Eva Karl-Faltermeier (42) und Steven Gätjen (52) präsentiert. Sedlaczek, die im vergangenen Juli zum dritten Mal Mutter geworden ist, freue sich sehr und fühle sich geehrt, "dass ich die große Award Show des Blauen Panthers 2025 erstmals moderieren darf", gab sie in einem Statement bekannt. "In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein noch innovativeres Konzept voller Überraschungen, und damit einen unvergesslichen Abend mit vielen Stars freuen."

Auf dem Blauen Teppich der Veranstaltung wird zudem Influencerin Cathy Hummels (37) die Promigäste begrüßen. Als gebürtige Bayerin sei es für sie eine besondere Ehre, in diesem Jahr den Blue Carpet des Blauen Panthers moderieren zu dürfen, erklärte Hummels laut Mitteilung. "Der blaue Teppich ist für mich der Ort, an dem sich Emotion, Spannung und Glanz treffen - genau mein Element. Ich freue mich auf inspirierende Begegnungen, überraschende Einblicke und einen Abend voller Highlights!" Die Pre-Show zur Einstimmung auf die Gala ist ab 17 Uhr im Stream unter anderem auf der "Blauer Panther"-Website zu sehen.

Cathy Hummels plaudert mit den Promis

Auch die Preisverleihung (ab 19 Uhr) wird dort abrufbar sein. Die Show wird zudem ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek gestreamt und wird ab 22:25 Uhr in 3sat ausgestrahlt. Auch beim ZDF, bei 3sat, Joyn, RTL+ und tvmovie.de werden Interessierte online fündig. Bei der Verleihung sollen ganz die Preisträgerinnen und Preisträger in den Mittelpunkt gerückt werden. Jeder von ihnen "erhält einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst", heißt es in der Ankündigung. "Ob emotional, überraschend oder künstlerisch inszeniert: Die Ehrung wird zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt."

Der Blaue Panther wird in insgesamt fünf Kategorien verliehen. Bis zum 31. August können die Zuschauer noch über den Publikumspreis für die "Beliebteste Reality-Serie" entscheiden. Neben "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" und "Diese Ochsenknechts" steht "Kaulitz & Kaulitz" zur Auswahl. "Germany's next Topmodel"-Chefin Heidi Klum (52) wurde 2024 mit einem "Blauen Panther" ausgezeichnet. Nun könnten also auch die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (35) in diesem Jahr einen Preis abräumen.

Vom 8. bis zum 22. Oktober kann das Publikum dann auch noch über einen Preis in der Kategorie Social Media abstimmen. Bereits im Juni hat Markus Söder (58) das scheidende Münchner "Tatort"-Duo Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (66) am Set ihres letzten Falls mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten überrascht.