Esther Sedlaczek feiert ihr Debüt als Moderatorin der Award-Show "Blauer Panther". Auch Cathy Hummels übernimmt eine Aufgabe.
Esther Sedlaczek (39) wird am 22. Oktober in München die "Blauer Panther - TV & Streaming Award"-Gala moderieren. 2024 wurde die Preisverleihung noch von Eva Karl-Faltermeier (42) und Steven Gätjen (52) präsentiert. Sedlaczek, die im vergangenen Juli zum dritten Mal Mutter geworden ist, freue sich sehr und fühle sich geehrt, "dass ich die große Award Show des Blauen Panthers 2025 erstmals moderieren darf", gab sie in einem Statement bekannt. "In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein noch innovativeres Konzept voller Überraschungen, und damit einen unvergesslichen Abend mit vielen Stars freuen."