Im Oktober erobert er die Leinwand: Hurra, hurra, der Pumuckl-Kinostarttermin ist da!

1 Ein Ausschnitt aus dem Kinoplakat zu "Pumuckl und das große Missverständnis". Foto: Constantin Film

Nach seinem erfolgreichen Serien-Comeback freut sich der kleine freche Kobold auf sein nächstes Abenteuer. "Pumuckl und das große Missverständnis" startet Ende Oktober in den deutschen Kinos.











Die Vorfreude der Fans dürfte groß sein: Constantin Film hat den Starttermin für den neuen Pumuckl-Kinofilm bekannt gegeben. "Pumuckl und das große Missverständnis" wird ab dem 30. Oktober 2025 in den deutschen Kinos zu sehen sein, wie der Filmverleih am Donnerstag mitteilte. Die Dreharbeiten für das Leinwandabenteuer des frechen Kobolds starteten im vergangenen Frühjahr in München und Umgebung.