Im oberfränkischen Hof: 21-Jähriger stirbt bei Betriebsunfall

1 Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Ein 21 Jahre alter Lieferant ist am Montag bei einem Betriebsunfall im oberfränkischen Hof ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.











Im oberfränkischen Hof ist ein 21 Jahre alter Lieferant bei einem Betriebsunfall ums Leben gekommen. Der Mann sei am Montag mit Liefertätigkeiten am Krankenhaus in Hof beschäftigt gewesen, als eine Gitterbox auf ihn gestürzt sei, teilte die bayerische Polizei am Dienstag in Bayreuth mit. Er habe dabei so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass er trotz schneller medizinischer Versorgung kurze Zeit später gestorben sei.