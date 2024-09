Im November und Dezember: Macaulay Culkin geht mit Kevin - Allein zu Haus auf Tour

Die Lebkuchen und Spekulatius-Kekse stehen bereits wieder in den Supermärkten und auch Macaulay Culkin (44) bereitet sich offenbar schon auf die besinnliche Zeit vor. Der Schauspieler wird im November und Dezember mit seinem Weihnachtsklassiker "Kevin - Allein zu Haus" durch Nordamerika touren, wie nun angekündigt wurde.

"Kevin - Allein zu Haus" aus dem Jahr 1990 gehört bis heute zu den erfolgreichsten Komödien der Filmgeschichte und hatte den damals zehnjährigen Culkin zu einem weltweit bekannten Kinderstar gemacht. In dem Klassiker wird der achtjährige Kevin McCallister von seiner Familie vor einer großen Weihnachtsreise "vergessen" und muss sein Haus gegen Einbrecher verteidigen.

Auch mehr als 30 Jahre später läuft der Film unter Garantie jedes Jahr im Fernsehen. Bei den 14 speziellen Filmnächten gibt es jetzt die Gelegenheit, den Streifen auf der großen Leinwand zu sehen - und den mittlerweile erwachsenen "Kevin" gleich dazu. Macaulay Culkin wird sich im Anschluss an die Vorführungen einem Interview und den Fragen des Publikums stellen. VIP-Tickets beinhalten sogar ein persönliches Foto mit dem Darsteller nach dem Event.

Auf der Veranstaltungs-Website von "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin" heißt es: "Erleben Sie die kultigen Szenen und herzerwärmenden Momente aus 'Kevin - Allein zu Haus" noch einmal auf der großen Leinwand, und tauchen Sie dann mit Macaulay Culkin selbst in die Geschichten und Einblicke hinter den Kulissen ein." Weiter verspricht das Event, "mehr über seine Erfahrungen am Set, seine schönsten Erinnerungen an die Dreharbeiten und seine Meinung dazu, warum dieser Film zu einem so beliebten Ferienklassiker geworden ist", zu erfahren.