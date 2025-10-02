Im Nordwesten der Stadt: Brand in Freiburger Industriegebiet – rund 75 Millionen Euro Schaden

In einem Industriegebiet in Freiburg brach am Mittwochabend ein Feuer aus, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der geschätzte Schaden liegt bei rund 75 Millionen Euro.
Ein Feuer in einem Industriegebiet im Nordwesten Freiburgs hat einen hohen Millionenschaden verursacht. Der Schaden werde derzeit auf rund 75 Millionen Euro geschätzt, teilte die Polizei in der Nacht mit. Ein Mitarbeiter einer ansässigen Firma sei bei dem Brand am Mittwochabend leicht verletzt worden. Die Feuerwehr war demnach mit mehr als 200 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache war zunächst unbekannt.