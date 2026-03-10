Im Nordschwarzwald: Wolf bleibt am Leben – Warum die Jagd gestoppt wird

Die Jagd auf den Wolf im Nordschwarzwald ist vorerst beendet – doch zur nächsten Ranzzeit könnte das Thema erneut auf die politische Agenda kommen, warnt das Umweltministerium.
Jetzt ist es endlich entschieden: Der umstrittene Wolf im Nordschwarzwald wird bis auf Weiteres nicht mehr gejagt. Eine geltende Abschuss-Genehmigung werde über den 10. März hinaus nicht verlängert, teilte das baden-württembergische Umweltministerium in Stuttgart mit. Die Erkenntnisse der vergangenen Wochen sollten nun genutzt werden, „um angepasste Konzepte zur Vergrämung des Wolfes außerhalb der sogenannten Ranzzeit zu entwickeln“, hieß es weiter.