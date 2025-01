Fünfjähriges Kind stürzt aus Fenster acht Meter in die Tiefe

1 Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. (Symbolbild) Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Rettungskräfte eilen am Abend zu einem Wohnhaus. Ein Rettungshubschrauber wird glücklicherweise nicht benötigt











Ein fünfjähriger Junge ist im nordrhein-westfälischen Werl aus einem Fenster im dritten Obergeschoss gefallen und etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt. Einsatzkräfte brachten das Kind nach dem Unfall am Mittwochabend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.