Im nordrhein-westfälischen Hagen: Polizei: Mann will in Wohnung grillen und greift Helfer an

Polizei: Mann will in Wohnung grillen und greift Helfer an

Aus dem Fenster einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen quillt Rauch. Als Nachbarn die Polizei rufen, wird der 38 Jahre alte Bewohner aggressiv.











Mehrere Polizisten sind in Hagen in Nordrhein-Westfalen angegriffen worden, als sie einem Mann in einer stark verrauchten Wohnung helfen wollten. Anwohner hätten am Dienstag den Notruf gewählt, weil aus dem Fenster eines Nachbarn dichter Rauch gequollen sei. Der Rauch war offensichtlich entstanden, weil der 38-Jährige in seinem Wohnzimmer grillen wollte, wie die Polizei mitteilte. Als die Rettungskräfte eingetroffen seien, habe der Mann sehr aggressiv reagiert.