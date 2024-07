Im Norden des Landes: König Charles III. ehrt UNESCO-Weltnaturerbe in Schottland

1 König Charles an der UNESCO-Welterbe-Tafel. Foto: imago/i Images / Pool

König Charles III. hat in den schottischen Highlands einen besonderen Termin wahrgenommen. Die Region dort wurde zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt und feierte dies mit ihrem royalen Ehrengast.











König Charles III. (75) hat am Mittwoch (31. Juli) die kleine schottische Gemeinde Forsinard besucht. Dort stand ein besonderes Ereignis an. Das umliegende Flow Country, ein hügeliges Moor- und Feuchtgebiet in den Grafschaften Caithness und Sutherland im Norden Schottlands, wurde in das Welterbe der UNESCO aufgenommen. Der Monarch zelebrierte dies mit der Enthüllung einer Tafel, die auf den neuen Status aufmerksam machen soll.