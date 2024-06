Gefesselte Jugendliche in Fluss geworfen: Vier Beschuldigte in Haft

Vier Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene sollen in Meppen eine Jugendliche schwer verletzt und danach gefesselt in die Ems geworfen haben. Das Opfer konnte sich retten. Den Beschuldigten wird versuchter Mord beziehungsweise Beihilfe zu versuchtem Mord vorgeworfen.











Vier Beschuldigte sollen im niedersächsischen Meppen eine Jugendliche verletzt und in Tötungsabsicht gefesselt in den Fluss Ems geworfen haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Osnabrück und Lingen mitteilten, konnte sich das schwer verletzte Opfer ans Ufer retten und Hilfe holen. Die Verdächtigen wurden demnach kurz nach der Tat vor etwa zwei Wochen gefasst und kamen in Untersuchungshaft.