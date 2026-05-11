Im neuen Landtag: Warum CDU-Urgestein Reinhart die erste Sitzung eröffnet

Am Dienstag konstituiert sich der neue Landtag. Dabei wird sich auch erstmals zeigen, wie die neue starke AfD sich verhalten wird.
Es ist ein winziger Vorsprung der dafür sorgt, dass Wolfgang Reinhart in die Fußstapfen von niemand geringerem als Winfried Kretschmann treten darf. Am Dienstag (12. Mai) wird Reinhart (70) als Alterspräsident des Landtags die konstituierende Sitzung leiten. Reinhart, bislang Landtagsvizepräsident und davor Fraktionschef der CDU, ist genau drei Tage länger Abgeordneter als sein Parteifreund Peter Hauk: und zwar seit dem 24. April 1992. Das macht ihn zum dienstältesten Parlamentarier im Landtag und damit zum Alterspräsidenten. Die Rolle, die vor fünf Jahren Winfried Kretschmann inne hatte.