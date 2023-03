Im natürlichen Look

Heidi Klum ziert die aktuelle April-Ausgabe der griechischen "Vogue". Darauf präsentiert sich das Model mit sehr wenig Stoff - und sehr viel Haut.









Heidi Klum (49) ziert das Cover der April-Ausgabe der griechischen "Vogue". Darauf zeigt die 49-Jährige sehr viel Haut. Das Model ist auf dem Boden sitzend vor einer Wand zu sehen - in einem durchsichtigen Top und einem cremefarbenen Minirock. "'Vogue Greece' feiert ihr vierjähriges Jubiläum mit Heidi Klum als Ehrengast!", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account des Modemagazins. Ab Samstag (25. März) ist die Ausgabe in den Regalen zu finden.

Heidi Klum zeigt sich ganz natürlich

Klum trägt ein sehr dezentes Make-up, ihre Haare sind zurückgekämmt. Auf dem zweiten Cover ist sie mit einer nudefarbenen Jacke und einem passenden Slip zu sehen. Unter der Jacke ist das Model offensichtlich nackt. Auch hier ist das Make-up sehr natürlich gehalten. Die leicht gewellten Haare umspielen Klums Gesicht. "Yiiipppppiiiiii ich bekomme zwei Cover", schrieb die 49-Jährige via Instagram zu den Bildern und bedankte sich bei der "Vogue".

In dem dazugehörigen Artikel schwärmt Klum, die am 1. Juni ihren 50. Geburtstag feiert, unter anderem von der "Vielfalt", die sie in der Modelbranche sieht. "Früher sahen alle Models gleich aus, hatten die gleiche Größe, den gleichen schlanken Körper, die gleichen Haare", erklärt sie. "Heute sind viele verschiedene Typen vertreten." Für die deutsche Ausgabe der Modezeitschrift "Vogue" posierte Heidi Klum Ende 2020 zusammen mit Tochter Leni Klum (18) für ein Cover-Shooting.