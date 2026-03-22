Sarah Michelle Gellar hat keine Probleme mit ihrem Alter. In einem Interview spricht die 48-Jährige über das Älterwerden, ihre frühere Unsicherheit und warum sie sich heute schöner fühlt als früher.
Sarah Michelle Gellar (48) blickt dem Älterwerden gelassen entgegen. Im Gespräch mit dem "People"-Magazin zeigte sich die Schauspielerin, die im nächsten Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, dankbar für ihren bisherigen Weg. "Ich hatte das große Glück, nie in einer bestimmten Rolle oder einem bestimmten Alter festzustecken", sagt sie. "Ich weiß nicht, wie ich zu diesem Glück gekommen bin, aber ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Ich bin stolz darauf, wer ich bin."