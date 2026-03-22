Sarah Michelle Gellar hat keine Probleme mit ihrem Alter. In einem Interview spricht die 48-Jährige über das Älterwerden, ihre frühere Unsicherheit und warum sie sich heute schöner fühlt als früher.

Sarah Michelle Gellar (48) blickt dem Älterwerden gelassen entgegen. Im Gespräch mit dem "People"-Magazin zeigte sich die Schauspielerin, die im nächsten Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, dankbar für ihren bisherigen Weg. "Ich hatte das große Glück, nie in einer bestimmten Rolle oder einem bestimmten Alter festzustecken", sagt sie. "Ich weiß nicht, wie ich zu diesem Glück gekommen bin, aber ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Ich bin stolz darauf, wer ich bin."

Auch über ihre Karriere und frühere Projekte spricht Gellar gerne. Alte Filme und Serien sieht sie dabei nicht als vergangene Kapitel, sondern als Teil ihres Wachstums an. "Es macht mir nichts aus, über ein Projekt von vor 15, 20 Jahren zu sprechen. Ich schaue mir Bilder von früher an und denke: 'Ich finde, ich sehe jetzt besser aus. Ich mag mich jetzt mehr.'"

Der Weg zu dieser Gelassenheit war für die 48-Jährige jedoch kein leichter. "Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der mich das manchmal doch belastet hat und ich dachte: 'Toll, so sehe ich nicht mehr aus'", erinnert sie sich an die schwierigen Momente. "Und dann kommt man an einen Punkt, an dem man denkt: 'Ja, ich will nicht so aussehen. Ich sollte nicht mehr so aussehen.'"

Sarah Michelle Gellar treibt gerne Sport

Wenn es um ihre Schönheits- und Fitnessroutine geht, vertraut Sarah Michelle Gellar auf Bewährtes. "Ich bin den Produkten, die ich benutze, sehr treu", sagt die Schauspielerin. Inzwischen hat sie auch eine neue Leidenschaft fürs Krafttraining: "Ich habe Sport auf eine ganz neue Art für mich entdeckt. Alle sagen, wenn man älter wird, muss man mit Krafttraining anfangen. Ich hatte immer Angst vor dem Gewichtheben, weil ich Schauspielerin bin und wenn man wie der Terminator aussieht, ist es schwer, in einem historischen Film mitzuspielen. Aber mit zunehmendem Alter wird einem klar, dass man es wirklich tun muss. Ich habe Trainer gefunden, die mir wirklich Spaß machen und die das Training für mich abwechslungsreich gestalten."

Erst vor kurzem verkündete die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account, dass der Streamingdienst Hulu das geplante Reboot mit dem Arbeitstitel "Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale" offiziell eingestellt habe. In einer Videobotschaft wandte sich die Schauspielerin direkt an ihre Anhänger. "Ich bin wirklich traurig, dies mit euch teilen zu müssen, aber ich wollte, dass ihr es von mir erfahrt."