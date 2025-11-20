Die verstorbene Prinzessin Diana ist für das Musée Grévin in Paris in Wachs verewigt worden. Ihre Figur trägt ein Kleid, das dem berühmten "Rachekleid" von Lady Di nachempfunden ist.

Eine neue Figur für das Wachsfigurenkabinett Musée Grévin in Paris - und was für eine! Keine geringere als die verstorbene Prinzessin Diana (1961-1997) wird dort jetzt auf diese Weise geehrt. Die Wachsfigur trägt ein kleines Schwarzes, das dem berühmten "Rachekleid" nachempfunden ist. Es ist eines der bekanntesten Stücke aus dem Kleiderschrank von Lady Di.

Mit dem hautengen, kurzen Off-Shoulder-Kleid ganz in Schwarz hatte sich Diana im Jahr 1994 in Szene gesetzt. Es zeigte für die Royals verhältnismäßig viel Haut und sie trug dazu ein Perlen-Collier, passende Ohrringe sowie eine schwarze Clutch. Während Diana in dem atemberaubenden schwarzen Kleid strahlte, saß ihr Ex-Mann, der damalige Prinz Charles (77), an diesem Tag in einem anderen Teil Londons vor laufenden TV-Kameras. Er gestand der Nation seine Affäre mit Camilla Parker-Bowles, der heutigen Königin Camilla (78). Was eine Demütigung für Diana hätte werden können, verwandelte sie in einen ihrer wohl größten Triumphe.

Weitere große Persönlichkeiten im Musée Grévin

Im Musée Grévin sind zahlreiche weitere berühmte Persönlichkeiten in Wachs verewigt. Die kürzlich verstorbene Primatenforscherin und Umwelt- sowie Tierschutzaktivistin Jane Goodall (1934-2025) bekam etwa im Jahr 2023 eine Figur. 2024 feierten Wachsfiguren von Musik-Superstar Beyoncé (44) sowie Asterix und Obelix ihre Premiere. Zu weiteren ausgestellten Figuren gehören unter anderem die von Filmstars wie Leonardo DiCaprio (51), von französischen Legenden wie Edith Piaf (1915-1963) und von Sportlern wie dem Fußballtalent Kylian Mbappé (26).