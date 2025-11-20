Die verstorbene Prinzessin Diana ist für das Musée Grévin in Paris in Wachs verewigt worden. Ihre Figur trägt ein Kleid, das dem berühmten "Rachekleid" von Lady Di nachempfunden ist.
Eine neue Figur für das Wachsfigurenkabinett Musée Grévin in Paris - und was für eine! Keine geringere als die verstorbene Prinzessin Diana (1961-1997) wird dort jetzt auf diese Weise geehrt. Die Wachsfigur trägt ein kleines Schwarzes, das dem berühmten "Rachekleid" nachempfunden ist. Es ist eines der bekanntesten Stücke aus dem Kleiderschrank von Lady Di.