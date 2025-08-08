Im Mai zum dritten Mal Mutter geworden: Cassie Ventura meldet sich erstmals nach Diddy-Prozess

Knapp drei Monate nach ihrer Aussage im Prozess gegen Sean "Diddy" Combs und der Geburt ihres dritten Kindes meldet sich Cassie Ventura wieder auf Instagram zurück.

Nur zwei Wochen nach ihrer Aussage im Missbrauchsprozess gegen Ex-Partner Sean "Diddy" Combs (55) wurde Casandra "Cassie" Ventura (38) im Mai 2025 zum dritten Mal Mutter. Seither war es still um die Sängerin geworden - bis jetzt. Am Donnerstag meldete sie sich erstmals seit der Geburt und dem Gerichtsprozess mit einem kleinen Lebenszeichen in den sozialen Medien zurück.

In einer Instagram-Story teilte Cassie ein Meme, in dem sie über ihre Wochenbett-Phase scherzt. "Wenn nach der Geburt langsam dein altes Ich wieder zum Vorschein kommt", heißt es zu einem Video eines schüchtern tanzenden Mannes. "Faktenbasiert. Stück für Stück", kommentierte Cassie dazu.

Cassie, die seit 2019 mit Alex Fine (32) verheiratet ist, wurde im Mai Mutter eines Sohnes. Das Paar hat außerdem die gemeinsamen Töchter Franke Stone (5) und Sunny Cinco (4).

Emotionale Aussage gegen Sean "Diddy" Combs

Nur zwei Wochen vor der Geburt hatte Cassie unter Eid im Missbrauchsprozess gegen Sean Combs ausgesagt. Die beiden führten von 2008 bis 2017 eine On-Off-Beziehung. In ihrer emotionalen Aussage schilderte sie detailliert die jahrelangen Übergriffe, die sie nach eigenen Angaben während ihrer Beziehung erlitten habe. Der Prozess sorgte in den USA und international für große mediale Aufmerksamkeit.

Cassie Ventura hatte zuvor bereits mit einer Zivilklage gegen den Musikproduzenten Schlagzeilen gemacht, die jedoch im November 2023 außergerichtlich beigelegt worden war. Im Mai 2024 veröffentlichte CNN ein Video aus dem Jahr 2016, in dem zu sehen war, wie Combs Ventura in einem Hotelflur auf den Boden wirft und auf sie einprügelt und -tritt.

Im Juli 2025 wurde Combs schließlich wegen Prostitution schuldig gesprochen, aber von anderen schwerwiegenden Anklagepunkten freigesprochen. Das Strafmaß soll am 3. Oktober verkündet werden, ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis.