1 Petra Nadolny mit Benjamin Heinrich und Gernot Schmidt (r.) in "Unter uns". Foto: RTL / Sebastian Meyer

Im Mai kehrt ein bekanntes Gesicht in die Schillerallee zurück: Comedy-Star Petra Nadolny feiert nach zehn Jahren ihr "Unter uns"-Comeback.











Zehn Jahre ist es her, dass Petra Nadolny (64) das letzte Mal für "Unter uns" vor der Kamera stand. Jetzt kommt die Schauspielerin zu der RTL-Serie zurück, wie der Sender am Freitag (19. April) bekannt gab. Ab Folge 7370 am 14. Mai ist Nadolny wieder in der Daily-Soap zu sehen.