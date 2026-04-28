Im Mai: 23. Staffel Die beste Klasse Deutschlands: Die Wochenshows starten
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Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell präsentieren wieder "Die beste Klasse Deutschlands". Foto: KiKa/Steffen Becker

Aus 32 Schulklassen sind noch acht übrig: Bei "Die beste Klasse Deutschlands" geht es ab dem 1. Mai 2026 ans Eingemachte. Wer wird sich in diesem Jahr den Titel holen?

Die 23. Staffel von "Die beste Klasse Deutschlands" tritt in ihre entscheidende Phase ein. Wie KiKA am Dienstag mitteilt, haben sich aus den 32 angetretenen Schulklassen die besten acht Teams für die Wochenshows qualifiziert. Den Auftakt macht der 1. Mai - ab diesem Tag stehen die neuen Folgen auf der Homepage und der App des Kinderkanals bereit. Im Fernsehen läuft die Show jeden Freitag ab 19:30 Uhr.

 

Schauplatz ist das Studio des KinderMedienZentrums in Erfurt. Dort messen sich in vier Wochenshows jeweils zwei Klassen direkt miteinander - bei Wissensfragen, Experimenten und Spielen. Wer die Runde gewinnt, sichert sich einen Platz im Superfinale. Durch die Sendungen führen im Wechsel Clarissa Corrêa da Silva (35) und "Checker Tobi" Tobias Krell (39), das eingespielte Moderationsduo der Sendung.

Diese acht Klassen sind dabei

Den Sprung in die Wochenshows haben folgende Klassen geschafft: die 7B des Gymnasiums Rotherbaum aus Hamburg, die 7B des Goethegymnasiums aus Weimar, die 7D des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums aus Bonn und die 7C des Königin-Katharina-Stift Gymnasiums aus Stuttgart. Hinzu kommen die 6C des Spessart-Gymnasiums aus Alzenau, die 7B des Max-Planck-Gymnasiums aus Göttingen, die 7B des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums aus Berlin und die 7C des Städtischen Gymnasiums aus Ochtrup.

Die vier Sieger der Wochenshows ziehen dann ins Superfinale ein, das am Samstag, 29. Mai 2026, um 19:30 Uhr ausgestrahlt wird. Mit prominenten Gästen wird dann entschieden, wer in diesem Jahr den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" mit nach Hause nimmt.

 