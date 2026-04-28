1 Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell präsentieren wieder "Die beste Klasse Deutschlands". Foto: KiKa/Steffen Becker

Aus 32 Schulklassen sind noch acht übrig: Bei "Die beste Klasse Deutschlands" geht es ab dem 1. Mai 2026 ans Eingemachte. Wer wird sich in diesem Jahr den Titel holen?











Link kopiert



Die 23. Staffel von "Die beste Klasse Deutschlands" tritt in ihre entscheidende Phase ein. Wie KiKA am Dienstag mitteilt, haben sich aus den 32 angetretenen Schulklassen die besten acht Teams für die Wochenshows qualifiziert. Den Auftakt macht der 1. Mai - ab diesem Tag stehen die neuen Folgen auf der Homepage und der App des Kinderkanals bereit. Im Fernsehen läuft die Show jeden Freitag ab 19:30 Uhr.