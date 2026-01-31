Im März: Red Hot Chili Peppers bekommen eigene Netflix-Doku

Die Red Hot Chili Peppers erhalten ihre eigene Dokumentation auf Netflix. "The Rise of the Red Hot Chili Peppers" beleuchtet die Anfangsjahre der Kultband aus Los Angeles und würdigt besonders das 1988 verstorbenen Gründungsmitglied Hillel Slovak.

Die Red Hot Chili Peppers gehören seit mehr als vier Jahrzehnten zu den einflussreichsten Rockbands der Welt. Jetzt widmet ihnen Netflix eine eigene Dokumentation, die am 20. März Premiere feiert. Der Film trägt den Titel "The Rise of the Red Hot Chili Peppers" und verspricht laut US-Branchenmagazin "Variety" einen intimen Blick auf die rauen Anfangsjahre der Band aus Los Angeles.

Regisseur Ben Feldman, bekannt durch Produktionen wie "Bug Out" und "Rich & Shameless", hat für den Film die Gründerzeit der Band aufgearbeitet. Im Mittelpunkt steht dabei Gründungsgitarrist Hillel Slovak. Der Musiker starb 1988 an einer Überdosis Heroin und hinterließ eine große Lücke.

Flea und Kiedis sprechen über ihren verstorbenen Freund

Für die Dokumentation haben sich Bassist Flea (63) und Sänger Anthony Kiedis (63) vor die Kamera begeben. Gemeinsam mit weiteren Weggefährten erinnern sie sich an die Entstehung der Band und die tiefe Freundschaft, die sie seit ihrer Jugend verbindet. Auch Mitglieder von Slovaks Familie kommen zu Wort. James Slovak, ein Verwandter des verstorbenen Gitarristen, fungiert als Produzent.

Regisseur Feldman beschreibt den Film als "eine Geschichte, mit der sich jeder identifizieren kann - über Freundschaften, die unsere Identität prägen, und die dauerhafte Kraft von Bindungen, die in der Jugend geknüpft werden".

Geheime Premiere in Cannes

Die Dokumentation wurde bereits im vergangenen Jahr beim Filmfestival in Cannes im kleinen Kreis gezeigt, während parallel Käufer gesucht wurden. Es folgten Vorführungen nur auf Einladung in Los Angeles und New York, bevor Netflix den Zuschlag erhielt.

Die Red Hot Chili Peppers wurden 1983 in Los Angeles von den vier Schulfreunden Anthony Kiedis, Michael "Flea" Balzary, Hillel Slovak und Jack Irons gegründet, damals noch unter dem sperrigen Namen "Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem".

Nach dem Tod von Slovak und dem Ausstieg von Irons fanden die verbliebenen Mitglieder mit Gitarrist John Frusciante und Schlagzeuger Chad Smith eine neue Formation. Der weltweite Durchbruch gelang 1991 mit dem Album "Blood Sugar Sex Magik". Songs wie "Under the Bridge" und "Californication" wurden zu Hymnen, mit mehr als 120 Millionen verkauften Tonträgern zählt die Band zu den erfolgreichsten Rockgruppen aller Zeiten. 2012 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.