Im März: Red Hot Chili Peppers bekommen eigene Netflix-Doku

Die Red Hot Chili Peppers erhalten ihre eigene Dokumentation auf Netflix. "The Rise of the Red Hot Chili Peppers" beleuchtet die Anfangsjahre der Kultband aus Los Angeles und würdigt besonders das 1988 verstorbenen Gründungsmitglied Hillel Slovak.
Die Red Hot Chili Peppers gehören seit mehr als vier Jahrzehnten zu den einflussreichsten Rockbands der Welt. Jetzt widmet ihnen Netflix eine eigene Dokumentation, die am 20. März Premiere feiert. Der Film trägt den Titel "The Rise of the Red Hot Chili Peppers" und verspricht laut US-Branchenmagazin "Variety" einen intimen Blick auf die rauen Anfangsjahre der Band aus Los Angeles.