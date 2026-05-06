Im Londoner Hyde Park: Prinzessin Anne ehrt Bruder Charles am Krönungstag

Drei Jahre nach seiner Krönung in der Westminster Abbey ist König Charles III. mit einer besonderen Zeremonie geehrt worden. Im Londoner Hyde Park nahm seine Schwester Prinzessin Anne am 41-Schuss-Salut der Royal Horse Artillery teil.
Drei Jahre nach seiner historischen Krönung am 6. Mai 2023 ist König Charles III. (77) in London mit Salutschüssen geehrt worden. Wie "People" berichtet, übernahm seine jüngere Schwester Prinzessin Anne (75) an diesem Mittwoch eine zentrale Rolle bei den Feierlichkeiten. Im Hyde Park nahm sie den traditionellen 41-Schuss-Salut ab.