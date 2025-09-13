Im Lively-Baldoni-Rechtsstreit: Taylor Swift weist angebliche Aussage-Zusage zurück

Taylor Swifts Team hat klargestellt, dass die Sängerin im Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni keiner Aussage zugestimmt hat. Die Sängerin erfuhr erst vor wenigen Tagen von dem Antrag und will nur aussagen, falls das Gericht sie dazu verpflichtet.
Taylor Swift (35) hat offenbar doch nicht zugestimmt, im Rechtsstreit zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (41) eine Aussage zu machen. Die Sängerin habe erst vor wenigen Tagen erfahren, dass ihr Name erneut in das Verfahren hineingezogen wird.