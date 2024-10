Im Lieblingszimmer des Monarchen: Speisen wie König Charles III.: Nobles Dinner für 450 Euro im Angebot

1 Einmal Speisen wie König Charles III. können zahlende Gäste jetzt in Schottland. Foto: imago images/Avalon.red/Jane Barlow

Im Lieblingsraum von König Charles III. können auch Normalsterbliche in Zukunft zu Abend essen. Das schottische Dumfries House bietet zahlenden Gästen künftig eine besondere Dinner-Erfahrung einschließlich eines britischen Butlers an.











Die von König Charles III. (75) ins Leben gerufene The King's Foundation bietet der breiten Öffentlichkeit ab sofort eine besondere Erfahrung an. Im von der Wohltätigkeitsorganisation geretteten, historischen Dumfries House in Schottland können zahlende Gäste künftig wie ein König speisen, berichtet "Sky News". Das festliche Abendessen findet im dortigen Lieblingszimmer des britischen Monarchen statt, und wird für die stolze Summe von 375 britischen Pfund pro Person angeboten, umgerechnet rund 448 Euro.