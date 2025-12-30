Drei Abende voller experimenteller Musik gibt es im Januar im Foyer des Leonberger Rathauses: Die „out of the box“-Konzertreihe geht in ihre nächste Runde.
Neuartige musikalische Klänge erfüllen am Wochenende von Freitag, 23. Januar, bis Sonntag, 25. Januar, das Rathausfoyer am Belforter Platz. Das Amt für Kultur und Sport lädt zur Konzertreihe „out of the box“ ein. „An diesem Wochenende wird Musik durch Komposition, Klang und Performance analog, digital und medial erweitert“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Ankündigung.