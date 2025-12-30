Drei Abende voller experimenteller Musik gibt es im Januar im Foyer des Leonberger Rathauses: Die „out of the box“-Konzertreihe geht in ihre nächste Runde.

Neuartige musikalische Klänge erfüllen am Wochenende von Freitag, 23. Januar, bis Sonntag, 25. Januar, das Rathausfoyer am Belforter Platz. Das Amt für Kultur und Sport lädt zur Konzertreihe „out of the box“ ein. „An diesem Wochenende wird Musik durch Komposition, Klang und Performance analog, digital und medial erweitert“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Ankündigung.

Drei Tage, drei hochexperimentelle Konzerte im Rathaus Die Konzerte am Freitag und Samstag beginnen um 19.30 Uhr. Die Aufführung am Sonntag beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es bei Reservix und an der Abendkasse. Mit dabei sind:

Das Ensemble Recherche , bestehend aus Shizuyo Oka (Klarinette), Åsa Åkerberg (Cello) und Klaus Steffes Holländer (Klavier), spielt am Freitag, 23. Januar, Stücke von Arvo Pärt, Mirela Ivičević, Walther Erbacher, Helmut Lachenmann, Hans Thomalla und Vito Žurajs. Über 1000 Uraufführungen sowie zahlreiche Einspielungen machen es zu einem international bedeutenden Akteur der Neuen Musik.

Das Duo Klexs spielt Samstag, 24. Januar. Léa Legros-Pontal (Bratsche) und Silke Strahl (Saxophon) brechen mit Erwartungen und legen überraschende Tiefenstrukturen frei. Seit 2016 formen das ebenso präzise wie unbeschwerte Duo und erforschen humorvoll, sichtbar und mit kritisch-verspielter Fantasie zeitgenössische Musik.

Vis-à-Vis, das sind Petra Arman (Flöte), Natasha López (Gesang) und Hugo Rannou (Violoncello) – und sie verbinden am Sonntag, 25. Januar, die Leidenschaft für zeitgenössische Musik und für interdisziplinäre Projekte zu gesellschaftlichen Themen. Unter dem Titel „oPRESSIONs" präsentiert das Trio Werke des 20. und 21. Jahrhunderts, die zum Nachdenken über Macht und die Wirkung von Kunst einladen.

Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Zudem wird der „otb-Pass“ angeboten, bei dem für 35 Euro alle drei Konzerte besucht werden können. Ermäßigt ist der Pass für 18 Euro erhältlich. Karten sind unter www.reservix.de, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich.

„out of the box“-Konzertreihe existiert seit 2019

Die „out of the box“-Reihe existiert seit 2019. Im Rathausfoyer sucht das Musikformat nach neuen Klängen, neuen Formen und neuen Verbindungen. „Es möchte so erfahrbar machen, wie sich das gewohnte musikalische Ausdrucksspektrum experimentell erweitern lässt“, schreibt die Stadtverwaltung.