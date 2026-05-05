Im Kreis Ludwigsburg: Außerplanmäßig geschlossen – mehrere Wertstoffhöfe bleiben zu

1 Der Wertstoff in Steinheim bleibt kurzzeitig geschlossen. Foto: avanti (Archiv)

Drei der AVL-Einrichtungen im Kreis Ludwigsburg können am Donnerstag, 7. Mai, vormittags nicht angefahren werden.











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Wegen einer Arbeitssicherheitsschulung für Mitarbeitende bleiben die drei Wertstoffhöfe Lehenfeld in Asperg, Bottwartal in Steinheim und Lauffener Feld in Bönnigheim am kommenden Donnerstag, 7. Mai, am Vormittag außerplanmäßig geschlossen. Das teilt der Betreiber Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL) mit. Am Nachmittag nehmen die Wertstoffhöfe ab 13.30 Uhr den Betrieb wieder auf.