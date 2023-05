1 Billy Graham wurde 79 Jahre alt. Foto: imago/MediaPunch

Billy Graham ist tot. Der ehemalige Wrestling-"Superstar" starb im Alter von 79 Jahren. Er galt als Mentor von Größen wie Hulk Hogan und litt seit vielen Jahren unter schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Wrestling-Legende Billy Graham ist am Mittwoch (17. Mai) im Alter von 79 Jahren verstorben. Das berichtet das US-Portal "TMZ Sports" unter Berufung auf ein Statement seiner Familie. Demnach seien zuvor sämtliche lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt worden. Medienberichten zufolge starb er schlussendlich an einem Nierenversagen. Seine Ehefrau und seine Tochter seien an seiner Seite gewesen.