Im Kreise seiner Familie: Boris Becker: So war das erste Weihnachten nach dem Tod seiner Mutter

Im November traf ihn ihr Tod bis ins Mark. Einen Monat später stand für Boris Becker das erste Weihnachtsfest ohne seine geliebte Mutter Elvira an. Wie Becker Heiligabend und die Zeit danach verbracht hat, verrät er jetzt in mehreren Instagram-Posts.

An Weihnachten sind die Erinnerungen an vergangene Familientage für gewöhnlich besonders intensiv. Boris Becker (57) dürfte dieses Weihnachtsfest wohl vor allem an seine geliebte Mutter Elvira gedacht haben. Sie war am 21. November dieses Jahres in Leimen verstorben. In seinen jüngsten Instagram-Posts zeigt sich Becker vor allem im Kreis seiner engsten Familie. Dabei sendet er auch Zeichen der Zuversicht.

2024 für Becker ein Auf und Ab

Das vergangene Jahr 2024 war für Boris Becker ein einziges Auf und Ab der Emotionen. Im Mai konnte er einen vorläufigen Schlussstrich unter seine Privatinsolvenz ziehen. Ein Londoner Gericht hob seine Bankrotterklärung von 2017 auf. Am 14. September heiratete er seine langjährige Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro (34) in Portofino. Auch das private Glück schien wieder zu ihm zurückzukehren. Doch schon damals verpasste seine Mutter Elvira aus gesundheitlichen Gründen die Trauung. Am 21. November, einen Tag vor seinem 57. Geburtstag, musste Becker dann ihren Tod verkraften. Seine schmerzvolle Reaktion via Instagram geht immer noch durch Mark und Bein: "Meine liebe Mama ist von uns gegangen. Ich habe Dir alles zu verdanken, was ich im Leben erreicht habe."

Lesen Sie auch

Heiligabend mit seiner Schwester

Nur einen Monat nach dem Tod seiner Mutter Weihnachten würdig zu begehen, dürfte Becker nicht leicht gefallen sein. Sie war für ihn "the one and only", wie er in einem Instagram-Beitrag im Mai schrieb. Im vergangenen Jahr hatte er seine Mutter noch kurz vor Weihnachten besucht. Seine "Christmas reunion with Elvira" zeigte damals einen glücklichen Boris Becker mit seiner Mutter im Arm. Ganz bewusst scheint sich Becker deshalb an Heiligabend 2024 seine vier Jahre ältere Schwester Sabine an die Seite geholt zu haben. Beckers Weihnachtsfoto ist in seiner Wahlheimat Mailand aufgenommen. Es zeigt ihn gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian, Sabine und deren beiden Kindern mit Sektgläsern und vor einem reichlich geschmückten Weihnachtsbaum. "Buon natale e tanti auguri" - frohe Weihnachten und alles Gute - heißt es neben dem innigen Familienbild von der Couch.

"Willkommen in der Tennis-Familie!"

Boris Becker ist sein Leben lang ein Rastloser geblieben. Seinen zahlreichen Rückschlägen im Leben begegnete er stets mit dem Blick nach vorn und Aktivität. Also runter von der Couch und rauf auf den Tennisplatz. In einem kurzen Instagram-Film vom 27. Dezember sind Becker, seine Frau, seine Schwester und deren fast erwachsene Kinder in einer Tennishalle beim fröhlichen Familien-Doppel zu sehen. Die Fünf schwingen kraftvoll die Schläger und machen sich dabei auch etwas Luft von den Sorgen des abgelaufenen Jahres. Lilians abschließender Kommentar zum gemeinsamen sportlichen Jahresausklang: "Willkommen in der Tennis-Familie!"

Jahreswechsel am Äquator

Den Jahreswechsel verbrachten Becker und Ehefrau Lilian dann in der Nähe des Äquators. Im kleinen Inselstaat Sao Tome und Principe vor der Westküste Afrikas liegen Lilians familiäre Wurzeln. Lilians Vater Victor wurde dort geboren. Und gemeinsam mit Lilian und seinen Schwiegereltern beging Becker den Jahreswechsel im tropischen Ambiente. In seinem jüngsten Post tanzt Becker wie befreit barfuß am Strand ins neue Jahr. Becker, der seit 2010 ein künstliches Hüftgelenk trägt, wirkt dabei alles andere als hüftsteif. Er wolle das neue Jahr "mit positiven Vibes" beginnen, schreibt er. Seine Fans wünschen ihm, dass er das Achterbahn-Jahr 2024 und die Trauer um seine Mutter auf diese Weise verarbeiten und irgendwann hinter sich lassen kann.