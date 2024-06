Im Kreis Würzburg: Polizisten brutal misshandelt - Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

1 Der junge Mann steht wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Würzburg. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Bei einer Polizeikontrolle in Unterfranken eskaliert die Situation plötzlich. Zum Schluss ist ein Polizist schwer verletzt, der mutmaßliche Angreifer angeschossen. Nun steht der Mann vor Gericht.











Mehr als fünf Monate nach einer beinahe tödlichen Attacke auf einen Polizisten in Unterfranken kann sich ein deswegen angeklagter Mann angeblich nicht so recht an eine Auseinandersetzung mit dem Opfer erinnern. „Ich entschuldige mich bei dem Polizisten“, ließ der 24-Jährige allerdings zum Prozessauftakt am Dienstag von seinen Verteidigern erklären.