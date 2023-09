1 Sieben Tatverdächtige wurden am Dienstagmorgen bei einer Großrazzia im Umkreis von Reutlingen festgenommen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Sieben Personen werden am Dienstag im Kreis Reutlingen und Umgebung bei einer Großrazzia festgenommen. Laut Polizei geht es um Streaming-Betrug. Was bislang über den Fall bekannt ist.









Bei einer Großrazzia wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen banden- und gewerbsmäßigen Computerbetrug hat die Polizei am Dienstagmorgen im Landkreis Reutlingen und in angrenzenden Kreisen sieben Tatverdächtige festgenommen. „Bei Durchsuchungen an insgesamt zwölf Objekten wurde unter anderem umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt“, erklärten die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Mitteilung am Mittwoch. Fünf Personen zwischen 54 und 57 Jahren befinden sich demnach zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.