Im Kreis Ludwigsburg: Wird die Stadtbahn Lucie zu Tode geplant?

Die Stimmen gegen die Stadtbahnpläne mehren sich – auch aus Möglingen. Und das Aktionsbündnis Stadtbahn fürchtet, auch die Reaktivierung der Markgröninger Bahn könnte scheitern.
Seit der Zweckverbands-Chef Michael Ilk im April Pläne für eine neue Streckenführung der geplanten Stadtbahn vorgelegt hat, weht „Lucie“ ein rauher Wind entgegen. Nicht nur aus Reihen der Ludwigsburger Kommunalpolitik und Stadtgesellschaft, sondern auch aus Möglingen. Und das Aktionsbündnis Stadtbahn glaubt offenbar auch nicht mehr an die Realisierung des Gesamtprojekts und will wenigstens die Reaktivierung der Markgröninger Bahn umgesetzt sehen.