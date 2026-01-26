Im Kreis Ludwigsburg: S4 und S5 fahren wegen Schneefalls seltener – einige Glätte-Unfälle

Aufgrund des Winterwetters kommt es am Montagmorgen im Kreis Ludwigsburg zu Zugausfällen. Auf den Straßen ereigneten sich seit Sonntagabend mehrere glimpfliche Unfälle.
Aufgrund des starken Schneefalls in der Nacht kommt es am Montagmorgen auf allen Linien der Stuttgarter S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen, das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Die S-Bahnen fahren derzeit nur im 30-Minuten-Takt. „Es kann auf allen S-Bahn-Linien zu kurzfristigen Fahrplanänderungen kommen. Ein reibungsloser Betriebsstart kann nicht gewährleistet werden“, heißt es in der Mitteilung.