Im Kreis Ludwigsburg: „Nicht in die Wohnung lassen“ –Aufdringliche Mistel-Verkäufer sorgen für Unruhe

Der Mistelzweig steht für Glück und Liebe – doch im Kreis Ludwigsburg sorgt er aktuell für Ärger: Verkäufer ziehen von Tür zu Tür, verunsichern Anwohner und beschäftigen die Polizei.
Wenn ein Paar sich zur Weihnachtszeit unter einem Mistelzweig küsst, so soll das Glück und ewige Liebe bringen. In vielen Kulturen gilt er als Symbol für Fruchtbarkeit und Leben. Derzeit sorgt die immergrüne Pflanze aber mitunter auch für Ärger – oder vielmehr deren Verkäufer, die im Kreis Ludwigsburg von Haustür zu Haustür ziehen und mitunter sehr vehement ihre Ware loswerden wollen.