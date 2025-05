Im Kreis Ludwigsburg: Neue Methode – Motorradfahrer sollen direkt nach Blitzer kontrolliert werden

1 Motorradfahrer rücken verstärkt in den Fokus der Polizei. Foto: dpa

Einen neuen Weg schlägt das Polizeipräsidium Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt sowie den Städten und Gemeinden im Umgang mit zu schnell fahrenden Motorradfahrern ein.











Link kopiert



Der Frühling lockt die Menschen nach draußen – und damit auch begeisterte Motorradfahrer. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg kündigt nun an, im Mai verstärkt mit diesen das Gespräch zu suchen. Laut Mitteilung soll es darum gehen, „wesentliche Faktoren zur Verhinderung von Unfällen zu transportieren und dadurch das notwendige Gefahrenbewusstsein zu schärfen“. Insbesondere an Wochenenden sowie in den Nachmittags- und Abendstunden werden im Kreis Ludwigsburg auf Strecken, die für Zweiradfahrende reizvoll sind, Präventions- und Kontrollaktionen stattfinden.