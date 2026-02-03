Im Kreis Ludwigsburg: Mehrere Monate warten auf neuen Führerschein

Derzeit muss eine extrem hohe Anzahl an Umtauschanträgen bearbeitet werden. Was passiert, wenn man in eine Polizeikontrolle gerät und noch keinen neuen Führerschein hat?
Mal eben den alten Lappen oder die alte Karte in eine neue, fälschungssichere Fahrerlaubnis umtauschen? Von diesem Wunschdenken sollte man sich ganz schnell verabschieden. In der Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamts Ludwigsburg ächzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Zahl der Anträge derjenigen, deren alter Führerschein abläuft. Dabei sollen nach Geburtsjahr und Ausstellungsdatum gestaffelte Fristen, die bis zum Jahr 2033 laufen, eigentlich eine Überlastung der Ämter verhindern.