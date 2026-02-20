Beiträge steigen teils auf fast 1000 Euro im Monat. Eltern warnen vor existenziellen Folgen, Kommunen verweisen auf explodierende Kosten. Klar ist: So kann es nicht weitergehen.
Sie steigen immer weiter – und ein Ende ist nicht absehbar. Die Kita-Gebühren im Landkreis Ludwigsburg entwickeln sich zum Brennpunkt: Familien geraten an ihre Belastungsgrenzen, Städte in einen moralischen Zwiespalt. Eltern warnen vor existenziellen Folgen, Erzieherinnen und Erzieher sehen ihre Arbeit unter Druck – und die Kommunen werden aufgerieben zwischen ihrem gesetzlichen Auftrag und leeren Kassen.