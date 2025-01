Im Kreis Ludwigsburg: Das sind die fünf besten Plätze – wo der Vollmond am schönsten leuchtet

Der Wolfsmond ist der Vollmond, der am klaren Winterhimmel im Januar eindrucksvoll leuchtet. Wo kann man ihn im Kreis Ludwigsburg am besten sehen?

Der Vollmond ist derzeit in aller Munde – bereits am Sonntag leuchtete der Mond besonders reizvoll. Höhepunkt des stillen Spektakels wird aber am heutigen Montag um 23.27 Uhr sein, wenn die Erde genau zwischen Sonne und Mond steht: Dann ist der Mond, von der Sonne voll angestrahlt, in vollem Umfang zu sehen. Im Kreis Ludwigsburg gibt es fünf hoch gelegene Plätze, an denen das besonders gut möglich sein müsste.

1. Der Lemberg in Affalterbach

Der Lemberg bietet Betrachtern des Vollmonds ein lauschiges Fleckchen Erde. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Der Lemberg zwischen Affalterbach und dem Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler ist alle mal einen Abendspaziergang wert. Auf einer Höhe von stattlichen 365 Metern bietet der Berg eine grandiose Aussicht in südliche Richtung. Das dürfte für das Beobachten des Vollmonds von Vorteil sein, denn er soll am Himmel hoch im Südosten stehen. Gastronomisch bleibt der Besucher am Montagabend auf sich allein gestellt. Der Biergarten 7-Eichen hat an diesem Tag geschlossen.

2. Der Hungerberg in Ludwigsburg

Das Gelände am Hungerberg taugt als Kulisse zum Vollmondschauen. Foto: Archiv/ (Werner Kuhnle)

Gutes Schuhwerk brauchen die Vollmond-Sucher auch am Hungerberg in Ludwigsburg. Das Naherholungsgebiet in der Nähe des Neckars bietet schöne Ausblicke, vor allem in Richtung Poppenweiler. Der renaturierte Steinbruch mit einer nachgebauten keltischen Sonnenuhr eignet sich als Idylle, um zum Beispiel mit einer Gruppe den Mond in den Abendstunden zu genießen, bis er seinen vollen Stand erreicht hat – und dann hoffentlich noch lange bis in den Morgen hinein hell leuchtet.

3. Schloss Monrepos in Ludwigsburg

Nicht nur Jogger fühlen sich am Schloss Monrepos wohl... Foto: Jürgen Bach

Es sind die Freiflächen, die das Schlossgelände am Monrepos-See interessant für Vollmondbetrachter machen. Das Ambiente rund um das Schloss ist romantisch und dank zahlreicher Parkplätze nicht nur von der Stadt aus leicht zu erreichen. Großes Plus: Die zünftige Monrepos-Hütte und das Restaurant Attempto bieten Heißgetränke zum Aufwärmen, aber auch kulinarische Genüsse.

4. Felsengärten Hessigheim

Ein malerischer Ausblick belohnt an den Felsengräten für den Aufstieg. Foto: Archiv (a/vanti/Ralf Poller)

Eine freie Sicht in Richtung Süden – und damit auf den Vollmond – verspricht ein Spaziergang entlang der Felsengärten in Hessigheim. Auf dem Weinwanderweg gelangt man zum Punkt „Schönste Weinsicht Württemberg 2016“, während der Neckar im Tal im Mondlicht schimmert. Doch Vorsicht: Man sollte schon sehr auf seine Trittsicherheit achten, denn der Vollmondschein ersetzt keine Taghelle.

5. Felsenrunde und Zugwiesen Ludwigsburg

Traumhaft ist die Aussicht auf den Neckar und die Zugwiesen bei Poppenweiler. Foto: Archiv (Simon Granville)

Für die Freunde der Natur sind das Gelände an den Zugwiesen bei Poppenweiler und die Felsenrunde in Ludwigsburg schöne Orte, an denen man den Vollmond gut betrachten kann. Die Felsenrunde erschließt die Steillagen des Neckars, während die im Tal gelegenen Zugwiesen durch weite, unbebaute Flächen den Mondschein und die Stille der Nacht erleben lassen.