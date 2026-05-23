Im Kreis Karlsruhe: 77-Jähriger stirbt bei Brand – Ehefrau noch in Lebensgefahr

1 Die Feuerwehr rettete das Ehepaar aus der Wohnung, der Mann erlag später seinen Verletzungen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd | imago images

Nach einem nächtlichen Brand schwebt ein schwer verletztes Ehepaar zunächst in Lebensgefahr. Der Mann erliegt seinen Verletzungen. Auch für einen Hund kommt jede Hilfe zu spät.











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﻿Nach dem nächtlichen Brand eines Einfamilienhauses in Malsch (Kreis Karlsruhe) ist ein 77-jähriger Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Seine ebenfalls schwer verletzte 76 Jahre alte Ehefrau schwebt weiterhin in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Das ältere Ehepaar konnte zwar noch aus der brennenden Wohnung gerettet werden, musste jedoch unmittelbar danach reanimiert werden.