Im Kreis Reutlingen: Halbe Million Euro Schaden bei Hausbrand in Bad Urach

Feueralarm bei Reutlingen: Die Feuerwehr kämpft mit zahlreichen Kräften gegen Flammen in einem leerstehenden Haus. Der Schaden ist nach ersten Schätzungen beträchtlich.

– Beim Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Bad Urach ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Das Feuer war Polizeiangaben zufolge am Morgen ausgebrochen, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in vollem Umfang in Brand, eine große Rauchsäule war weithin sichtbar. Verletzt wurde bei dem Feuer den Angaben nach niemand.

Rund 60 Feuerwehrleute brachten den Brand unter Kontrolle, am Mittag waren sie noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Bei dem Brand lösten sich auch Dachziegel, die auf geparkte Autos fielen und sie beschädigten.

Die Polizei hatte zunächst berichtet, dass das Feuer auch auf ein anderes Gebäude übergegriffen habe. Am Mittag sagte ein Polizeisprecher dann aber, dass kein weiteres Gebäude von dem Brand betroffen gewesen sei.

Das Wohnhaus sollte nach Angaben des Eigentümers umgebaut werden und war deswegen unbewohnt. Die Polizei habe zusammen mit Experten der Spurensicherung die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.