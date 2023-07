1 Die Klinik am Eichert: ein Bus auf Abruf soll die Menschen aus Geislingen leichter nach Göppingen bringen. Foto: Staufenpress

Nach der Schließung der Helfenstein-Klinik will der Kreis Göppingen den Menschen im Raum Geislingen einen Rufbus anbieten, um zum neuen Krankenhaus auf dem Eichert gelangen zu können. Wie funktioniert der Transport? Und wie kommen die Pläne an??









Bus fahren ohne Fahrplan und Haltestellen: Das soll innerhalb des Raums Geislingen und von dort aus zur Klinik am Eichert von Mitte Dezember an möglich sein. Dann soll der neue On-Demand-Verkehr inklusive Klinik-Shuttle eingeführt werden. Das entschied der Göppinger Kreistag in seiner jüngsten Sitzung mit 54 Ja-Stimmen. Fünf Kreistagsmitglieder stimmten dagegen bei einer Enthaltung.