Vollbrand in Stuttgart-Nord Fachwerkhaus steht in Flammen und droht einzustürzen

Im Stuttgarter Norden brannte am Morgen ein Einfamilienhaus. Das Feuer hatte sich so stark ausgebreitet, dass die Feuerwehr zuerst nicht in das Gebäude eindringen konnte. Das Fachwerkhaus droht nun einzustürzen.