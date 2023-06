1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann: Rassismus-Studie? Nein, danke! Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellt sich hinter CDU-Innenminister Thomas Strobl: Der hätte schon ausreichend getan, um dem Extremismus bei der Polizei auf die Spur zu kommen. Damit bezieht der Grüne einmal mehr Position gegen seine Bundespartei.









Stuttgart - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bleibt in der Kritik, weil er sich weiterhin gegen eine Studie über Rassismus in der Polizei ausspricht – es gebe dort kein strukturelles Problem, versichert er. Allenfalls eine Extremismusforschung in allen Teilen der Gesellschaft findet sein Gefallen. Der aktuelle Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der Thüringer Georg Maier (SPD), sieht jedoch Bewegung in der Diskussion und sagte am Mittwochmorgen: „Ich gehe davon aus, dass wir eine Studie hinbekommen – die Dimension sei dahingestellt.“