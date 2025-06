Im Kölner Rheinenergie-Stadion: BAP wird 50: Die Kultband feiert mit einem Stadion-Konzert

Ein besonderer Auftritt für die bekannte Kölschrockband: Die Gruppe BAP um Frontmann Wolfgang Niedecken (74) feiert ihr 50-jähriges Bestehen am 10. Juli 2026 mit einem einmaligen Stadion-Konzert im Kölner Rheinenergie-Stadion. Das gaben die Musiker auf Instagram bekannt. Der Vorverkauf zu "Fünfzig Jahre BAP - Das Stadionkonzert" startet bereits am morgigen Mittwoch um 11 Uhr, heißt es weiter.

Damit feiert die Gruppe, die seit 1976 besteht, standesgemäß in ihrer Kölner Heimat das große Jubiläum. Mit Hits wie "Verdamp lang her", "Kristallnaach" und "Do kanns zaubere" wurden BAP berühmt. Das erste Album der Band war 1979 mit "Wolfgang Niedecken's BAP rockt andere kölsche Leeder" erschienen. Drei Jahre später feierten BAP dann einen weiteren Karriere-Meilenstein: Die Band spielte zweimal im Müngersdorfer Stadion vor den Rolling Stones, an dem Ort, an dem sie nun ihr 50-jähriges Bandjubiläum begehen.

Weitere Feier für Wolfgang Niedecken

Die frühen Achtziger spielen auch eine Rolle bei der aktuellen "Zeitreise"-Tour von BAP. Auf dem Programm stehen Songs ihrer Kultalben "Für Usszeschnigge!" von 1981 und "Vun drinne noh drusse", das ein Jahr später herauskam. Für Wolfgang Niedecken steht im kommenden Jahr dann neben dem 50. Bandjubiläum noch eine weitere Feier an. Der Musiker wird am 30. März 75 Jahre alt. Auch das feiert er auf der Bühne: In der Kölner Philharmonie steht dann ein Gastspiel an.