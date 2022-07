1 M. Nicotera Foto: Klinikverbund

Mariuca Nicotera übernimmt die Leitung der Kardiologie am Klinikum Böblingen/Sindelfingen.















Die kardiologische Abteilung im Klinikum Böblingen/Sindelfingen hat wieder eine Führung. Privatdozentin Mariuca Nicotera übernimmt zum 1. August die Chefarzt-Position in der Herzabteilung. Wie der Klinikverbund mitteilt, sprach sich der Aufsichtsrat der Kreiskliniken Böblingen einstimmig für die 51-jährige habilitierte Fachärztin für Innere Medizin aus.

Mariuca Nicotera folgt auf Thomas Helbing, der im Mai noch während der Probezeit den Klinikverbund als Chefarzt nach wenigen Monaten wieder verlassen hatte. Dass nun bereits eine Nachfolgerin für eine der größten Abteilungen im Klinikverbund feststeht, liegt daran, dass der Aufsichtsrat auf Bewerbungen aus dem ersten Auswahlverfahren zurückgegriffen hat. „Hier waren eine Vielzahl hochkarätiger Bewerber im Pool“, sagt Klinikverbund-Sprecher Ingo Matheus. Mariuca Nicotera habe sich auch damals schon im engsten Favoritenkreis befunden. Am Klinikum Böblingen/Sindelfingen ist Mariuca Nicotera die erste Chefärztin einer bettenführenden Abteilung. Im gesamten Klinikverbund ist sie die vierte weibliche Führungsperson im medizinischen Bereich.

Von Frankfurt über Höxter in den Landkreis Böblingen

Die in Bukarest geborene Medizinerin war bisher am St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter beschäftigt. Dort leitete sie die Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin, bis 2021 war sie im Universitätsklinikum Frankfurt als Oberärztin und stellvertretende Klinikdirektorin tätig. Ihr Studium führte die zweifache Mutter über Bukarest, Köln und Göttingen nach Düsseldorf. Über mehrere Jahre erwarb sie Auslandserfahrung am Universitätskrankenhaus in Leicester in Großbritannien. red/mis