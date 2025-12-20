Supermodel Gisele Bündchen soll Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente das Jawort gegeben haben. Die Zeremonie fand Berichten zufolge Anfang Dezember im kleinen Kreis statt.
Gisele Bündchen (45) scheint einen neuen Lebensabschnitt begonnen zu haben. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf offizielle Heiratsdokumente berichten, hat das brasilianische Topmodel am 3. Dezember Partner und Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente geheiratet. Die Zeremonie soll laut "TMZ" in ihrem gemeinsamen Zuhause in Surfside, Florida stattgefunden haben - im engsten Familienkreis, ohne großes Aufsehen.