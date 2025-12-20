Supermodel Gisele Bündchen soll Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente das Jawort gegeben haben. Die Zeremonie fand Berichten zufolge Anfang Dezember im kleinen Kreis statt.

Gisele Bündchen (45) scheint einen neuen Lebensabschnitt begonnen zu haben. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf offizielle Heiratsdokumente berichten, hat das brasilianische Topmodel am 3. Dezember Partner und Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente geheiratet. Die Zeremonie soll laut "TMZ" in ihrem gemeinsamen Zuhause in Surfside, Florida stattgefunden haben - im engsten Familienkreis, ohne großes Aufsehen.

Eine diskrete Liebesgeschichte Der ehemalige NFL-Superstar Tom Brady (48) und Bündchen gaben im Oktober 2022 ihre Trennung nach 13 Ehejahren bekannt. Aus ihrer Ehe mit Brady hat Bündchen zwei Kinder, Benjamin (16) und Vivian (13).

Im November 2022 wurden Bündchen und Valente erstmals gemeinsam gesichtet - während eines Urlaubs in Costa Rica, bei dem auch ihre beiden älteren Kinder dabei waren. Damals dementierte das Model noch jede romantische Verbindung zu ihrem Trainer. Im Februar 2024 bestätigte eine Quelle gegenüber "People" die Beziehung. Insider verrieten damals, dass Valente Bündchen während ihrer Scheidungsphase eine wichtige Stütze gewesen sein soll. Ende Oktober 2024 sickerte durch, dass Bündchen schwanger sei.

Anfang Februar berichtete das Portal "TMZ", dass das Model ihr drittes Kind zur Welt gebracht habe. Die Geburt soll Anfang 2025 stattgefunden haben, das genaue Datum sowie weitere Details blieben jedoch ein Geheimnis. An ihrem ersten Muttertag als dreifache Mama teilte sie im Mai erste Fotos ihres Babys mit ihrem Partner. "Mein Herz ist voll", schwärmte das Model.

"Ich war hier ruhig, aber sehr damit beschäftigt, mein Leben zu leben. Manchmal teilt man die schönsten Momente nicht, man lebt sie einfach", schrieb sie nach einer monatelangen Pause in den sozialen Netzwerken unter ihrem Instagram-Beitrag. Auch zu ihrem 45. Geburtstag am 20. Juli teilte sie neben Fotos einer Gartenparty, Geburtstagskuchen und einem gedeckten Tisch auch Aufnahmen mit ihrem dritten Kind.