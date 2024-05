1 Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Geisser/IMAGO/MANUEL GEISSER

Ein Mann hat in der Schweiz mehrere Passanten angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Die Opfer seien mit Stichwunden in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete die Polizei am Mittwochabend. Die Tat ereignete sich in Zofingen, rund 50 Kilometer südöstlich von Basel im Kanton Aargau. Der Mann sei nach den Taten in ein Gebäude geflüchtet. Spezialkräfte hätten Kontakt mit ihm aufgenommen und ihn nach zwei Stunden verhaftet, so die Polizei.