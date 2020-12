Stuttgart-Möhringen Ein Schwerverletzter und 50.000 Schaden nach Wohnungsbrand

In einer Wohnung in Stuttgart-Möhringen brennt es am Sonntagabend. Die Bewohner können von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden, ein 30-Jähriger wird schwer verletzt. Die Brandwohnung ist unbewohnbar.