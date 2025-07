Im Juni: UNO meldet Höchststand an getöteten und verletzten Zivilisten in der Ukraine

UNO meldet Höchststand an getöteten und verletzten Zivilisten in der Ukraine

1 Rettungskräfte suchen am 17. Juni in Kiew nach Überlebenden in einem Gebäude, das bei einem russischen Raketenangriff stark zerstört wurde. Foto: Peter Druk/XinHua/dpa/Peter Druk

Laut UNO war die Zahl der toten und verletzten Zivilisten seit Beginn des Krieges in der Ukraine nie höher als im Juni. Mindestens 232 Zivilisten seien in dem Monat getötet worden.











Link kopiert



Die Zahl der getöteten und verletzten Zivilisten in der Ukraine hat nach Angaben der UNO im vergangenen Juni einen Höchststand seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor drei Jahren erreicht. Mindestens 232 Zivilisten seien in jenem Monat getötet und 1343 weitere verletzt worden, erklärte die UN-Menschenrechtsbeobachtermission in der Ukraine am Donnerstag. „Zivilisten in der Ukraine erleben ein Ausmaß an Leid, das wir in mehr drei Jahren noch nicht gesehen haben“, sagte die Leiterin der UN-Mission, Danielle Bell.